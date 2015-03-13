台湾货币市场：短率稳在低位，两年存单利率下行显示去化压力大

* 两年存单得标利率连四期走低，资金去化压力大

* 下周跨季拆款料开始供应，观察是否有跨清明资金

* 寿险赎回基金准备交割宝岛债，RP资金分配略有不均

记者 董永年

路透台北3月13日 - 台湾银行间短率周五大致持平，整周均稳在相对低档。资金调度人士指出，市场资金相对宽松，今日两年存单得标利率连续第四期走低，也显示出银行为去化资金，将升息风险暂时搁置的急迫性。

展望下周，他们认为，除了跨季底的两周拆款利率外，还将观察银行是否开出跨过清明节的三周拆款，倘若真的出现，就显示市场资金已多到连季底效应都影响不了短率的境地。

〞若没开，就表示银行不急着去化，这样23日那周短率可能会有点变化。〞一位银行交易员说。

一公股银行资金调度人员则表示，虽然本周外资有少量汇出，但相较于去年以来的汇入额度，还是小巫见大巫。由于拆入方清楚市场不缺资金，因此都不急着调度，拆款市场冷冷清清，只能等央行冲销。

另一票券商交易员指出，从今日两年存单标售结果低于预期可知，公股银行去化资金的压力不轻。大型金融机构的买票利率，也已从先前的0.63%降至0.62%，甚至还有调整的弹性。短期看来，由于台湾央行在26日理监事会议调整利率的机率甚微，且会前通常也营造相对宽松环境，因此下周短率恐怕还是继续稳在低位。

台湾央行周五标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.778%，略低于市场预期，较1月标售的同天期存单0.793%走低1.5基点，为连续第四期走低。

而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周四通货回笼已降约93.18亿台币，累计年后12个交易日通货回笼约达2,688亿台币，发行数趋降至1兆8,580亿台币。

本地时间13:42时：

--台币兑美元 暂升7.4分，报31.596。

--台湾加权股价指数 跌0.17%，报9,579.35点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率暂落在0.388-0.430%，上日0.380-0.450%。

**短票供应充足**

短票市场方面，票券商交易人士表示，周五发票量供应充足，基本上都能满足银行的需求。展望下周，发票量应会较本周小幅增加，但因季底效应要到23日当周才有机会浮现，因此成交利率料将持稳。

他们指出，下周市场将高度关注18日美联储的利率决议，此将让市场对美国升息时程的预期更加明朗。不过昨日台湾央行总裁彭淮南在立法院的说法偏向鸽派，一般预料26日的理监事会议将继续维持利率不变。

〞1-3月以来资金都很宽松，季底波动应该有限。〞一位票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.605%，前日平均利率0.604%，成交量为200亿台币，上日为107亿。

周五央行存单到期金额1,134.5亿，存单发行金额稍晚央行公布。

下周央行存单到期金额为8,317.2亿台币，落点分别为周一2,037.5亿、周二957亿、周三1,958.5亿、周四1,358.7亿、周五2,005.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为173亿台币，累积超额准备为1,261亿台币、加计前期1%的超额准备为2,274亿台币。

**RP资金分配不均**

台湾债券市场附买回(RP)市场周五大致持稳。资金调度人士表示，寿险为筹措下周一交割的宝岛债资金向投信赎回，使得今日分配略有不均，不过银行仍多钱，因此无碍调度。

券商交易员指出，今日虽有400亿台币的10年期公债104/5交割，但因多为银行得标，银行又是市场上资金相对多者，因此并未影响到RP利率。展望下周，由于缺乏特殊紧缩因子，预料短率还是持稳在既有区间。

〞要到26、27日才会反应季底效应吧。〞一位证券商交易员说。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日，至于跨月公债及公司债RP成交利率区间高位则皆较月内微增1个基点。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。