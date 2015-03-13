加拿大财政：总理称2014/15年度赤字略超20亿加元，下年度实现平衡

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透3月12日 - 加拿大总理哈珀周四称，当前财政年度的联邦预算将显示赤字略超过20亿加元(16亿美元)，4月1日开始的财年将实现预算平衡。
2014/15年度预算情况略逊于政府在11月时的预估，当时的预估是基于美国原油价格在每桶81美元。周四美国原油价格略高于47美元。
哈珀表示，“去年我们的赤字只是小幅超过50亿加元，远低于我们的预期”。
“今年赤字略多于20亿加元，当然在即将到来的2015/16年度，我们会将实现预算平衡，实际上我们这方面要领先其他发达国家数年。”(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。