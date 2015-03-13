加拿大财政：总理称2014/15年度赤字略超20亿加元，下年度实现平衡

路透3月12日 - 加拿大总理哈珀周四称，当前财政年度的联邦预算将显示赤字略超过20亿加元(16亿美元)，4月1日开始的财年将实现预算平衡。

2014/15年度预算情况略逊于政府在11月时的预估，当时的预估是基于美国原油价格在每桶81美元。周四美国原油价格略高于47美元。