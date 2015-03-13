台湾汇市：台币实质交易趋升，亚币回神出口商抛汇

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北3月13日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易趋升，汇银人士指出，韩元经历近日的急贬后回升，台币也跟进走扬，盘初亦见出口商抛汇。
汇银人士指出，国际美元涨势暂歇。近日韩元贬多，但回升也快，银行间的美元卖盘也出笼，外资方向尚不明显。
〞亚洲经济动能好，其实不输美国，美元可能修正一点，〞一位外商银交易员表示。
他们也认为，台股持续平盘以上整理，短期外资转头大举汇出台湾的机会不大，而根据央行上日的说法，台湾央行未来仍会跟进美国的货币政策方向，但可能动作时间会慢一些。
韩元兑美元 盘初走升，本地时间10:33报1,122.8，上交易日在1,126.4。
市场人士预估，今日台币实质交易将在31.53-31.58间交投。早盘台币主要交易区间落在31.540-31.572；上交易日区间则在31.580-31.773。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点转为小幅折价。一个月远汇报价 暂在31.587/31.598左右，上日纽约盘收在31.600。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.53-31.58
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-