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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 10:46 BJT

台湾汇市：台币实质交易趋升，亚币回神出口商抛汇

路透台北3月13日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易趋升，汇银人士指出，韩元经历近日的急贬后回升，台币也跟进走扬，盘初亦见出口商抛汇。

汇银人士指出，国际美元涨势暂歇。近日韩元贬多，但回升也快，银行间的美元卖盘也出笼，外资方向尚不明显。

〞亚洲经济动能好，其实不输美国，美元可能修正一点，〞一位外商银交易员表示。

他们也认为，台股持续平盘以上整理，短期外资转头大举汇出台湾的机会不大，而根据央行上日的说法，台湾央行未来仍会跟进美国的货币政策方向，但可能动作时间会慢一些。

韩元兑美元 盘初走升，本地时间10:33报1,122.8，上交易日在1,126.4。

市场人士预估，今日台币实质交易将在31.53-31.58间交投。早盘台币主要交易区间落在31.540-31.572；上交易日区间则在31.580-31.773。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点转为小幅折价。一个月远汇报价 暂在31.587/31.598左右，上日纽约盘收在31.600。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.53-31.58

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