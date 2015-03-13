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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 10:06 BJT

香港热股：中铝国际早盘初段冲高近21%后回落，盈利下降但增加派息

路透香港3月13日 - 中铝公司的工程技术分支--中铝国际工程股份有限公司 周五早盘初段股价冲高近21%后回落，因去年净利下降但仍增加派息。

香港时间09:59，该股涨10.44%，报2.01港元；大市恒生指数 升0.23%。

中铝国际今早公布，截至2014年12月底止年度净利7.25亿元人民币，按年下降57%，每股盈利0.27元，拟派发每10股1元现金红利，派息率为37%，比上年提高7个百分点。

公司并称，剔除非经常性事项影响，去年净利同比则有51.8%升幅。于去年末公司未完工合同总额715亿元，比上年同期增长16.3%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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