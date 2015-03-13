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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 10:07 BJT

台湾股市：盘中上扬，英特尔调降财测打压电脑厂商类股

路透台北3月13日 - 台股周五早盘盘中涨0.3%，追随周边股市涨势，
但个人电脑厂商类股下跌，之前英特尔调降第一季营收预估，因小型企业
电脑升级延期。 
    
    0145GMT，加权股价指数 报9,626.32点，上日收高0.8%。
    
    广达电脑 、华硕电脑 、仁宝电脑 跌幅
均超过0.3%，但电子类指数 涨0.5%。
    
    广达和仁宝是全球两家主要个人电脑代工厂商，华硕生产自己品牌的
电脑。(完)
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