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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 10:24 BJT

金属期市：伦铜触及10天高点，有望录得周线涨幅

由于有迹象显示需求改善，LME期铅 本月累计上涨5.2%，领涨其他金属期货。但LME期锡 跌幅居首，因锡需求黯淡。期锡价格迄今为止已累计下跌4%。

美国2月零售销售意外下滑，因严寒天气影响到消费者的购车或购物活动，打压了第一季经济成长及美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息的前景。

中国央行行长周小川周四表示，中国广义货币供应量（M2）增长仍是适度的，并没有改变稳健的货币政策状况。

据路透所见的一份公司文件显示，由于财务状况恶化，委内瑞拉国有炼厂Venalum将无法满足纯度标准。Venalum是拉丁美洲最大的原铝炼厂。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 杜明霞/汪红英/徐文焰)
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