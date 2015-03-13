中国新股：东方证券申购资金逾九千亿元，创逾五年单只新股冻结量最高

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月13日 - 中国A股市场近日发行的大盘股--东方证券吸引了巨额资金参与申购。据东方证券周五公告，其网上网下申购共冻结资金9,389.1亿元人民币，创下逾五年来单只新股冻结量最高纪录。
公告显示，网上冻结资金量为4,324.6亿元，有效申购倍数为143.72倍，网下有效申购资金为5,064.5亿元。经回拨后，网上发行最终中签率为1.62350019%，网下总体配售比例为0.59413117%。
本次东方证券计划发行10亿新股，募资规模100.3亿元，这是2011年9月中国水电 以来最大的首次公开发行（IPO）。而以申购冻结资金总量计，东方证券亦创下2009年12月中国重工IPO以后的最高纪录，当时中国重工共冻结了9,602亿元资金。
本次新股发行主要集中在周三至周四两天，按周二和周三的11只新股已公布申购数据统计，新股冻结资金量已达1.88万亿元，再加上周四发行的11只新股，本轮新股申购资金超过2万亿元已成定局，这将是去年初新股重启以来的新高，此前高点为2月新股申购时的19,791.13亿元。
本次新股申购冻结资金将于今日起陆续解冻，下周一和周二资金将集中回流。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所公告 here (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-