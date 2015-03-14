基金观点：美国升息在即，台股投资临界值浮现--元大宝来投信

路透台北3月14日 - 美国今年2月新增非农就业人数29.5万人，大幅超出市场预期的23.5万人，美国非农就业人口连续12个月增幅在20万人以上，为逾10年来最强劲的升势，在酷寒气候可能影响美国市场情况下，仍得以保持增长，提振了市场对于美国经济的信心，也对美国联准会在今年升息的预期更加强烈，而美国非农就业数据大增代表经济状况转佳，更预示提高利率时点即将到来。

正因为美国非农就业数据比市场预期为佳，景气比预期来得热，加快升息疑虑，尽管先前美国联准会对升息的脚步较为缓慢，但此次看来经济回温已来到一个相对的临界值，股市亦来到临界值，因此投资人必须谨慎小心日后盘势的变化。

美国一旦升息，美元势必走强，平添全球金融市场的不确定性，相较于美元以外的金融商品，像黄金近期就出现了回档，欧股、亚股、债市、汇市可能最近会出现较大的波荡。在此前提之下，看来黑天鹅很有可能会出现，但其实对于黑天鹅不需特别害怕，因为在全球布局或是多元资产布局的过程中，本来就可有效降低因黑天鹅所带来的冲击，但是在股市的发展历程中，它不会在单向方面持续太久，过热或过高，就原理来看，也有不无修正的可能，这次股市以美股为首，债市又到达一个相对高点，这般股市齐扬局面，加上美国、欧洲、日本、中国等各版本的量化宽松政策施行，看来经济正处于一个不对秤的环境中。

严格来说，希望经济变好就去刺激股市，等到经济变好又担心股市过热，这本来就是一个市场的机制，接下来对于股市的投资与发展，台湾的投资人必须留意的是，原本习惯的投资方式和逻辑，可能需要顺势进行调整，尤其是涨幅已高的地区或资产类别，因为比较容易受到黑天鹅这般不可预期的冲击，最近美国如果还是深陷升息的短暂影响，美股势必进行修正，利率若走高，债市也会进行若干修正，而修正未尝不是提供了重新评价投资的思考关键点，毕竟涨多必拉回，跌深必反弹，有的国内外资金亦会从资金布局的角度去看市场的投资价值。

而台湾在今年农历年前和年后，很多投资人仍抱持以往谨慎观望的心态，而今年我们发现一股力量，就是外资持续买超台股，根本因素是来自于去年台湾强劲表现的GDP，以及企业盈余的年增率大幅成长，但是台股的动能、成交量以及接受市场的关注程度已经一年不如一年，但是外资环伺了全球布局之后，发现台股具有其一定的投资价值，而这股价值在认定上以前国内投资人较偏爱海外投资，反而对于台股投资价值浮现的敏锐度较低，台股未来如何转骨，值得重视。而已然发生的股市的临界值，已由许多现状可以得知，陆股本次降息后的表现已不如去年底那波涨势，陆股已经进入盘整修正阶段，美股则受到即将升息的影响，其他国家包括欧洲、日本，虽然短期因施行量化宽松，短期股市稍有表现，但未来仍须关注其经济成长的实质表现。

外资此际持续买超台股，且几家外资机构对于台股今年指数点位，多估计看到万点以上，伴随最近主管机关对于台股成交量、交易制度、市场活化都提供了非常多的积极措施，今年台湾总体经济表现仍持续突出，加上企业获利成长，对于台股今年的投资反而不需受限于过去国际政经情势的影响，譬如像美股不好是否拖累台股，投资人可以在黑天鹅的冲击下，反而可以正面观之。