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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 10:55 BJT

日本股市：早盘续涨，工业机器人制造商发那科劲扬逾10%

市场预计日本将是油价下跌的主要收益国之一，也令日股受到支持。
    
    但欧洲央行本周量化宽松操作释放的大量流动性，则放大了涨幅。
    
    股市的确是在欧洲央行1月底宣布购债计划时开始上涨的。
    
    三菱日联摩根士丹利证券资深投资策略师Norihiro Fujito说：“虽
然日本经济景气指标正在改善，但事实上经济复苏却很缓慢。股市可能继
续反弹，但我认为风险正在聚集。”
    
    JPX-日经400指数 上涨0.9%。(完)
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