新闻稿：英特尔财测或暗示PC市场需求并未企稳--惠誉

(以下译自惠誉英文声明稿) 路透芝加哥3月12日 - 根据惠誉评级机构，英特尔今早负面的财测， 表明去年看似稳定的个人电脑(PC)需求中，不再支援Windows XP所带来的 影响要大过于先前的预估。因此，电脑汰旧换新周期的拉长，可能导致PC 销售再度呈现负成长。 英特尔周四调整第一季营收展望，因PC需求较预期疲弱。英特尔如今 预期第一季营收为128亿美元，先前预估为137亿美元。 我们认为，由于PC需求企稳是重要的基本假设，PC销售持续负成长的 预期，可能为超微、戴尔及惠普等科技公司的评等或展望带来压力。 尽管英特尔和微软受到负面冲击，但惠誉认为这两家公司在当前各自 的评等中有很大的财务弹性，足以承受PC需求走弱，且两家公司都持续把 重心转向有成长的市场。 如今惠誉预期2015年PC销售量将是较低的个位数负成长，主要是因为 PC汰换周期再度拉长，以及消费者舍PC改用智能手机和平板电脑的影响， 大大抵销了数据中心需求强劲的作用。2014年身处这样的趋势，而不再支 援Windows XP导致该年PC销量仅小幅成长。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)