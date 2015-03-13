路透调查：对英国央行首次升息时间的预期推迟至2016年初

* 目前预计2016年第一季将首次升息25个基点至0.75%

* 即使大选结果具有不确定性，也不会给经济成长带来太大风险

* 薪资成长将超过通胀率

路透伦敦3月12日 - 路透调查的分析师预计，英国央行在明年初之前可能不会升息，分析师再次推迟了对首次升息时间的预估。

调查还显示，即使5月大选后出现政治不确定性，也仅会给本来相当不错的经济成长前景构成较小风险。

路透调查的分析师一直在推迟英国央行升息时间预期。目前英国利率处于纪录低位0.5%。

预计英国央行将按兵不动的分析师数量过去一个月来稳步增长。本周调查的31位分析师预计今年年底前英国央行不会采取行动，两周及一个月之前持此观点的分析师数量分别为28位和24位。

如果最新预估是正确的，则意味着英国央行的行动将远落后于美国联邦储备理事会(美联储/FED)，外界预计美联储将在年中或稍后收紧政策。此前市场一度预计英国央行将在主要国家央行中率先升息。

周三英镑兑美元 跌至20个月来最低水准，反映市场对英美升息时间预估差距扩大。

CA-CIB的Slavena Nazarova称，“通胀预期进一步下降的可能性，或将导致英国央行将首次升息时间推迟至明年年初。”

自去年夏季以来油价大跌，过去几周仅微幅反弹。这带累1月通胀率降至纪录低位0.3%，远低于英国央行2%的目标。

分析师中无一人预计通胀率将在2015年触及目标水准。调查预估中值显示，今年通胀率均值将为0.5%，明年仅为1.7%，与2月时的调查结果大致相同。

但对去年英国经济数据预测最精准的五家机构中，有三家仍预计英国央行将在今年结束前升息。

意大利裕信银行(UniCredit)的Daniel Vernazza称，“一旦大选尘埃落定，尤其是假如美联储在6月行动的话，那么我们预计英国央行很快将跟进行动，”裕信银行是去年预测最精准的机构。

根据路透调查，今年平均薪资将增长2.6%，超过通胀率，但超过幅度并没有英国央行预计的那样高。

**英国经济成长仍优于欧元区**

对经济成长的预估与上月调查相同，今年经济料成长2.6%，明年成长2.4%。

截至2016年6月，预计英国每季经济成长率为不错的0.6-0.7%，远超过欧元区。

30位分析师中的19位称，如果5月7日大选结果具有不确定性，仅会对英国经济成长预估构成很小风险。九位分析师称会有较大风险，但仅两位称无须担心。(完)