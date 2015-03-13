路透调查：对英国央行首次升息时间的预期推迟至2016年初

标题新闻：克利夫兰联储总裁梅斯特称马克龙当选法国总统减轻了市场震荡损及美国经济的忧虑
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* 目前预计2016年第一季将首次升息25个基点至0.75%
* 即使大选结果具有不确定性，也不会给经济成长带来太大风险
* 薪资成长将超过通胀率
路透伦敦3月12日 - 路透调查的分析师预计，英国央行在明年初之前可能不会升息，分析师再次推迟了对首次升息时间的预估。
调查还显示，即使5月大选后出现政治不确定性，也仅会给本来相当不错的经济成长前景构成较小风险。
路透调查的分析师一直在推迟英国央行升息时间预期。目前英国利率处于纪录低位0.5%。
预计英国央行将按兵不动的分析师数量过去一个月来稳步增长。本周调查的31位分析师预计今年年底前英国央行不会采取行动，两周及一个月之前持此观点的分析师数量分别为28位和24位。
如果最新预估是正确的，则意味着英国央行的行动将远落后于美国联邦储备理事会(美联储/FED)，外界预计美联储将在年中或稍后收紧政策。此前市场一度预计英国央行将在主要国家央行中率先升息。
周三英镑兑美元 跌至20个月来最低水准，反映市场对英美升息时间预估差距扩大。
CA-CIB的Slavena Nazarova称，“通胀预期进一步下降的可能性，或将导致英国央行将首次升息时间推迟至明年年初。”
自去年夏季以来油价大跌，过去几周仅微幅反弹。这带累1月通胀率降至纪录低位0.3%，远低于英国央行2%的目标。
分析师中无一人预计通胀率将在2015年触及目标水准。调查预估中值显示，今年通胀率均值将为0.5%，明年仅为1.7%，与2月时的调查结果大致相同。
但对去年英国经济数据预测最精准的五家机构中，有三家仍预计英国央行将在今年结束前升息。
意大利裕信银行(UniCredit)的Daniel Vernazza称，“一旦大选尘埃落定，尤其是假如美联储在6月行动的话，那么我们预计英国央行很快将跟进行动，”裕信银行是去年预测最精准的机构。
根据路透调查，今年平均薪资将增长2.6%，超过通胀率，但超过幅度并没有英国央行预计的那样高。
**英国经济成长仍优于欧元区**
对经济成长的预估与上月调查相同，今年经济料成长2.6%，明年成长2.4%。
截至2016年6月，预计英国每季经济成长率为不错的0.6-0.7%，远超过欧元区。
30位分析师中的19位称，如果5月7日大选结果具有不确定性，仅会对英国经济成长预估构成很小风险。九位分析师称会有较大风险，但仅两位称无须担心。(完)
(编译 于春红 审校 王颖)
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