台湾债市：RP利率持稳，寿险走钱分配略有不均

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北3月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周五大致持稳。资金调度人士表示，寿险为筹措下周一交割的宝岛债资金向投信赎回，使得今日分配略有不均，不过银行仍多钱，因此无碍调度。
券商交易员指出，今日虽有400亿台币的10年期公债104/5交割，但因多为银行得标，银行又是市场上资金相对多者，因此并未影响到RP利率。展望下周，由于缺乏特殊紧缩因子，预料短率还是持稳在既有区间。
〞要到26、27日才会反应季底效应吧。〞一位证券商交易员说。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日，至于跨月公债及公司债RP成交利率区间高位则皆较月内微增1个基点。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。
下周主要交割因子为周一美国投资银行高盛 发行四年期宝岛债金额9.4亿人民币、韩国韩亚金融集团 发行三年期宝岛债金额5.5亿人民币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-