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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 10:57 BJT

台湾债市：RP利率持稳，寿险走钱分配略有不均

路透台北3月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周五大致持稳。资金调度人士表示，寿险为筹措下周一交割的宝岛债资金向投信赎回，使得今日分配略有不均，不过银行仍多钱，因此无碍调度。

券商交易员指出，今日虽有400亿台币的10年期公债104/5交割，但因多为银行得标，银行又是市场上资金相对多者，因此并未影响到RP利率。展望下周，由于缺乏特殊紧缩因子，预料短率还是持稳在既有区间。

〞要到26、27日才会反应季底效应吧。〞一位证券商交易员说。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日，至于跨月公债及公司债RP成交利率区间高位则皆较月内微增1个基点。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。

下周主要交割因子为周一美国投资银行高盛 发行四年期宝岛债金额9.4亿人民币、韩国韩亚金融集团 发行三年期宝岛债金额5.5亿人民币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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