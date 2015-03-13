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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 11:16 BJT

韩国股市：盘中上涨1%，因寄望央行降息举措将提振内需

“今天股市全线受到提振，因为预计降息将使国内商业公司和出口商都获益，”Shinhan Investment分析师Kim Ji-un说。

截止0245GMT，国内机构投资者买超约39亿韩元股票，虽然规模不大，但这是12个交易日以来的首次买超。

因为经济复苏逊于预期，韩国央行货币政策委员会周四意外将指标利率下调25个基点，至1.75%的纪录低位。市场原预期央行至少再等一个月，以观察内需和出口是否复苏。 (完)
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