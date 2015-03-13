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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 11:08 BJT

韩国汇市：韩元小涨，因美元下跌

路透首尔3月13日 - 韩元兑美元 周五小涨0.3%，至1,122.9韩元，因美元从周四尾盘开始下跌。

0245GMT，主力3月韩国公债期货 涨0.10点，至109.03。

0245GMT 上日收市价

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美元/韩元 1,122.9 1,126.4

日圆/韩元 9.2455/519 9.2700

韩国公债期货 * 109.03 108.93

韩国综合股价指数 1,990.05 1,970.59

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 杜明霞)
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