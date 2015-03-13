中国金融：今年金融业发股集资活动料将创下2010年以来最高

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月13日 - 未来几个月，中国多家银行、证券、及保险公司计划透过发行股票筹资至少300亿美元，今年将2010年以来中国金融业股权募资活动最活跃的一年。
今年一开局便声势惊人，根据汤森路透资料，不到三个月已有60亿美元以上的发股案，包括海通证券 的39亿美元定向增发，以及东方证券 的16亿美元首次公开上市(IPO)。
中国的银行及保险公司纷纷筹资以强化资产负债表，满足新的资本充足规定，而证券公司则是进入资本市场集资，以扩张信用融资及其他放贷业务。对于倚重中港发股案子贡献亚太地区费用收入的投行而言，这些集资热潮将是一大福音。
由于不良债权疑虑及中国内地股市疲软，打压投资人意愿，数年来，中国的股权募资活动持续低迷。今年的热潮反映出在中国接连宽松货币政策后，前景更加乐观，特别是金融企业的前景。过去一年恒生H股金融指数 大涨30%以上。未来几个月预计登场的发股案，包括中国最大资产管理公司华融资产管理高达30亿美元的IPO，以及华泰证券与广发证券将发行H股，规模各达20亿美元。
“考虑到货币政策放松，考虑到银行业者的获利前景，这将是它们发股的一个不错机会，”法国巴黎银行大中华区股票部负责人Francois Perrin指出，并表示，基于保险业的成长性及股东权益报酬率(ROE)较高，他看好保险股多过银行股。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-