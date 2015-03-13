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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 11:11 BJT

离岸人民币：Nomura International Funding五年宝岛债以4.73-4.75%询价--消息

路透台北3月13日 - 两位消息人士周五表示，日本Nomura International Funding Pte.有意发行宝岛债，五年期券以4.73-4.75%展开询价，该券设有四年不赎回(non call)的发行条件。

Nomura International Funding Pte.去年12月曾在台发行2.2亿美元零息债，30年期以隐含年利率(IRR)4.8%定价。

路透暂时未能联系到Nomura International Funding Pte.对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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