版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 11:31 BJT

德国个股：大众汽车有意出售LeasePlan持股，以削减成本--消息

路透苏黎世/柏林3月12日 - 消息人士称，大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 正同包括阿布扎比投资局在内的财团进行洽谈，有意出售租赁部门LeasePlan 的50%持股。大众汽车目前正致力于削减成本以及调整生产。

大众拥有自己的大众汽车租赁公司，而且越发仰赖大众汽车金融服务部门，鉴于此，若是再持有第三方租赁业务实在有些说不过去。

消息人士称，出售LeasePlan的资金总额可能最高达到30亿欧元，该交易最快在本月成行。

大众财务长Hans Dieter Poetsch周四拒绝就可能出售LeasePlan持股一事置评。

LeasePlan发言人周三称，公司正进行并购谈判。

Sky News周三报导称，由荷兰退休基金PGGM主导，包括阿布扎比投资局、新加坡GIC和TDR Capital在内的财团是竞购者之一。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐