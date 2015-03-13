德国个股：大众汽车有意出售LeasePlan持股，以削减成本--消息

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透苏黎世/柏林3月12日 - 消息人士称，大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 正同包括阿布扎比投资局在内的财团进行洽谈，有意出售租赁部门LeasePlan 的50%持股。大众汽车目前正致力于削减成本以及调整生产。
大众拥有自己的大众汽车租赁公司，而且越发仰赖大众汽车金融服务部门，鉴于此，若是再持有第三方租赁业务实在有些说不过去。
消息人士称，出售LeasePlan的资金总额可能最高达到30亿欧元，该交易最快在本月成行。
大众财务长Hans Dieter Poetsch周四拒绝就可能出售LeasePlan持股一事置评。
LeasePlan发言人周三称，公司正进行并购谈判。
Sky News周三报导称，由荷兰退休基金PGGM主导，包括阿布扎比投资局、新加坡GIC和TDR Capital在内的财团是竞购者之一。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-