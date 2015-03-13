《全球汇市》美元强劲上扬后小幅回落，欧元获得些许喘息之机

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
对希腊的担忧犹存。希腊已开始与国际债权人举行技术性会谈，争取就改革计划达成一致，并放行未来的融资，但对希腊政府的不耐烦情绪正在升温。
美元兑澳元等商品货币也下跌，澳元兑美元 从周三创下的六年低点0.7561美元回升至0.77美元附近。
但英镑未从美元全线下跌中获得提振，因之前英国央行总裁卡尼(Mark Carney)暗示不急于加息，这浇灭了一些人对英国将在2016年初加息的预期。
英镑兑美元 骤跌至20个月低点1.4850美元，最新报1.4871美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0615 1.0635 -0.19 -12.25 1.2097
美元/日圆 121.47 121.28 +0.16 +1.50 119.68
欧元/日圆 128.94 128.98 -0.03 -10.94 144.78
美元/瑞郎 1.0037 1.0020 +0.17 +0.97 0.9941
英镑/美元 1.4872 1.4881 -0.06 -4.50 1.5573
美元/加元 1.2708 1.2685 +0.18 +9.38 1.1618
澳元/美元 0.7684 0.7707 -0.30 -5.93 0.8168
新西兰元/美元 0.7384 0.7380 +0.05 -5.30 0.7797
澳元/日圆 93.340 93.470 -0.14 -4.51 97.750
新西兰元/日圆 89.690 89.500 +0.21 -3.88 93.310
英镑/日圆 180.65 180.48 +0.09 -3.07 186.38
澳元/新西兰元 1.0398 1.0422 -0.23 -0.68 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 许娜/秦德兴/王丽鑫/汪红英/陈宗琦/戴素萍/张涛/杜明霞)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-