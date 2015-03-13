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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 11:59 BJT

《全球汇市》美元强劲上扬后小幅回落，欧元获得些许喘息之机

对希腊的担忧犹存。希腊已开始与国际债权人举行技术性会谈，争取就改革计划达成一致，并放行未来的融资，但对希腊政府的不耐烦情绪正在升温。

美元兑澳元等商品货币也下跌，澳元兑美元 从周三创下的六年低点0.7561美元回升至0.77美元附近。

但英镑未从美元全线下跌中获得提振，因之前英国央行总裁卡尼(Mark Carney)暗示不急于加息，这浇灭了一些人对英国将在2016年初加息的预期。

英镑兑美元 骤跌至20个月低点1.4850美元，最新报1.4871美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0615 1.0635 -0.19 -12.25 1.2097

美元/日圆 121.47 121.28 +0.16 +1.50 119.68

欧元/日圆 128.94 128.98 -0.03 -10.94 144.78

美元/瑞郎 1.0037 1.0020 +0.17 +0.97 0.9941

英镑/美元 1.4872 1.4881 -0.06 -4.50 1.5573

美元/加元 1.2708 1.2685 +0.18 +9.38 1.1618

澳元/美元 0.7684 0.7707 -0.30 -5.93 0.8168

新西兰元/美元 0.7384 0.7380 +0.05 -5.30 0.7797

澳元/日圆 93.340 93.470 -0.14 -4.51 97.750

新西兰元/日圆 89.690 89.500 +0.21 -3.88 93.310

英镑/日圆 180.65 180.48 +0.09 -3.07 186.38

澳元/新西兰元 1.0398 1.0422 -0.23 -0.68 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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