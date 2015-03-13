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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 12:01 BJT

更新版 1-离岸人民币：韩国拟6月推出人民币/韩元汇率期货合约--消息

自从去年12月1日推出人民币-韩元直接交易市场后，平均日交易量达到9.50亿美元左右，不过这其中大部分都来自被选为做市商的当地银行的操作。

财政部消息人士对路透表示，尽管政府努力推动人民币-韩元直接交易，但企业并没有积极参与，这是个问题。

但交易活动料将增长，因为韩国科技巨头三星电子 周四表示，将从3月16日开始在首尔市场买入或卖出人民币/韩元。

Joo对记者称，一些其他企业表达出参与该市场的兴趣，但没有透露是哪些企业。（完）

(编译 许娜/高琦 审校 李婷仪)
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