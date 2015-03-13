中国货币市场：隔夜及七天回购利率小降，新股资金解冻流动性愈发宽裕

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月13日 - 中国银行间市场周五早盘隔夜及七天回购利率小降，资金供给依旧充裕。交易员表示，新股申购资金逐步解冻，场内流动性愈加宽松，各期限品种均有较多机构融出，而考虑到资金成本因素，相较之下，隔夜资金更受机构青睐。
他们并称，随着IPO步入尾声，且下周还将有大量新股资金解冻，资金利率有望逐步自高位回落。
“还是很宽松的，今天很多打新资金回来，市场上出隔夜的多，出7天-14天的更多，各期限的利率也在下。”北京一基金交易员称。
东方证券等23家公司的网上网下申购日将集中在周二至周五，其中浙江鼎力将于今日网上申购，此为今年第三批新股IPO。
华中一银行交易员认为，昨日公布的金融数据亮丽，但资金成本迟迟未降仍不容忽视并亟待解决，因而央行各类补充流动性的政策措施依旧可期，而这一偏松的货币环境也将持续，并逐步引导资金利率的下行。
中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。通过此前一系列的降息降准以及定向宽松政策，“宽信贷”环境已逐渐巩固。
此外，北京一银行交易员补充指出，美国进入加息周期在即，届时外汇占款继续走低料更为严重，因而今后资金可能出现易紧难松的态势，还需央行适时加以驰援。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.4035 3.4258 -2.23
七天 4.7069 4.7117 -0.48
14天 4.7601 4.7173 +4.28
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.1500 12.9050 -675.50
七天 4.2050 6.6000 -239.50
14天 4.2000 5.1000 -90.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5000 3.5200 -2.00
七天 4.8030 4.8500 -4.70
14天 4.7700 5.2500 -48.00
Shibor
其中:隔夜 3.4360 3.4644 -2.84
七天 4.7380 4.7511 -1.31
三个月 4.9000 4.9000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-