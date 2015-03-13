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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 12:45 BJT

中国货币市场：隔夜及七天回购利率小降，新股资金解冻流动性愈发宽裕

路透北京3月13日 - 中国银行间市场周五早盘隔夜及七天回购利率小降，资金供给依旧充裕。交易员表示，新股申购资金逐步解冻，场内流动性愈加宽松，各期限品种均有较多机构融出，而考虑到资金成本因素，相较之下，隔夜资金更受机构青睐。

他们并称，随着IPO步入尾声，且下周还将有大量新股资金解冻，资金利率有望逐步自高位回落。

“还是很宽松的，今天很多打新资金回来，市场上出隔夜的多，出7天-14天的更多，各期限的利率也在下。”北京一基金交易员称。

东方证券等23家公司的网上网下申购日将集中在周二至周五，其中浙江鼎力将于今日网上申购，此为今年第三批新股IPO。

华中一银行交易员认为，昨日公布的金融数据亮丽，但资金成本迟迟未降仍不容忽视并亟待解决，因而央行各类补充流动性的政策措施依旧可期，而这一偏松的货币环境也将持续，并逐步引导资金利率的下行。

中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。通过此前一系列的降息降准以及定向宽松政策，“宽信贷”环境已逐渐巩固。

此外，北京一银行交易员补充指出，美国进入加息周期在即，届时外汇占款继续走低料更为严重，因而今后资金可能出现易紧难松的态势，还需央行适时加以驰援。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4035 3.4258 -2.23

七天 4.7069 4.7117 -0.48

14天 4.7601 4.7173 +4.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.1500 12.9050 -675.50

七天 4.2050 6.6000 -239.50

14天 4.2000 5.1000 -90.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5000 3.5200 -2.00

七天 4.8030 4.8500 -4.70

14天 4.7700 5.2500 -48.00

Shibor

其中:隔夜 3.4360 3.4644 -2.84

七天 4.7380 4.7511 -1.31

三个月 4.9000 4.9000 +0.00

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌; 审校 吴芳/林高丽)
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