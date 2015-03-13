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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 12:10 BJT

韩国个股：现代汽车股东罕见发难，要求改善公司治理

“就全球标准看这些提议很正常。不过鉴于韩国的情形，这是非常创新的提议，”她说道。

她称，APG Asset Management是欧洲第二大退休基金，管理着490兆(万亿)韩元的资产。据汤森路透StreetSight数据，APG持有现代汽车0.65%的股票。

一如近几年的做法，现代汽车集团主席郑梦九以及其儿子--现代汽车副董事长郑义宣并没有参加此次会议。

现代汽车执行长金忠镐(Kim Choong-ho)主持会议，他称公司会“积极考虑”这些提议，以保护少数股东和提高股东价值。(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王兴亚/许娜)
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