离岸人民币：宝岛债加入选择权更诱人，惟面临改列会计课目难题

路透台北3月17日 - 台湾宝岛债今年来发行热络，本月底将可望突破100亿元人民币大关，较去年同期暴增逾五倍。发行端为在激烈竞争中突围而出，上周开始在短券加入提前赎回(Callable)发行条件，藉由拉高收益率以博得买盘青睐。

不过本地承销商与投资盘周二认为，债券加入提前赎回条件后，虽让收益率更加诱人，但银行等买盘将面临投资选择权商品需改列会计科目的内部规范，且将承受每日评价的压力。由于投资意愿可能降低，预料这类商品将难以普及。

〞弄个Callable，发行公司就会收到权利金，再灌到收益率给投资人。〞一家证券公司债承销主管说。

他举例，以上周在市场询价的法国兴业银行 三年期宝岛债为例，加入一年内不赎回(non call)的发行条件后，利率可望订在4.50%，这比才刚刚完成发行同年期、没有提前赎回的券种，足足多出47个基点的收益率。

诱人的报酬率，也让以短券为投资标的的银行跃跃欲试。

一家大型民营银行交易员即称，当然会提高购买意愿。〞会吸引我，我要正利差。〞

不过另一公股银行投资主管则指出，目前并没有特别想买加入提前赎回条件的宝岛债，一方面是发行者不多；此外，若加入了选择权将造成会计科目变更，必须要每日评价。

〞要看银行的政策，若只要增加收益不关心评价，就会买。我们目前投资都是简单型的。〞她说。

负责债市管理的柜买中心一不愿具名官员指出，投资具选择权的债券，可能因为发行商提前赎回，而放弃未来更好的收益。〞该赚的没赚到。〞

但他表示，加入提前赎回条件的券种出现，让宝岛债市场发展更趋多元，今年第一季底，宝岛债新发行量将可突破100亿人民币，将是去年同期15亿的6.67倍。

除法国兴业银行三年期宝岛债外，目前在市场询价且设有提前赎回条件者尚有日本Nomura International Funding Pte的五年期宝岛债。