离岸人民币：宝岛债加入选择权更诱人，惟面临改列会计课目难题

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北3月17日 - 台湾宝岛债今年来发行热络，本月底将可望突破100亿元人民币大关，较去年同期暴增逾五倍。发行端为在激烈竞争中突围而出，上周开始在短券加入提前赎回(Callable)发行条件，藉由拉高收益率以博得买盘青睐。
不过本地承销商与投资盘周二认为，债券加入提前赎回条件后，虽让收益率更加诱人，但银行等买盘将面临投资选择权商品需改列会计科目的内部规范，且将承受每日评价的压力。由于投资意愿可能降低，预料这类商品将难以普及。
〞弄个Callable，发行公司就会收到权利金，再灌到收益率给投资人。〞一家证券公司债承销主管说。
他举例，以上周在市场询价的法国兴业银行 三年期宝岛债为例，加入一年内不赎回(non call)的发行条件后，利率可望订在4.50%，这比才刚刚完成发行同年期、没有提前赎回的券种，足足多出47个基点的收益率。
诱人的报酬率，也让以短券为投资标的的银行跃跃欲试。
一家大型民营银行交易员即称，当然会提高购买意愿。〞会吸引我，我要正利差。〞
不过另一公股银行投资主管则指出，目前并没有特别想买加入提前赎回条件的宝岛债，一方面是发行者不多；此外，若加入了选择权将造成会计科目变更，必须要每日评价。
〞要看银行的政策，若只要增加收益不关心评价，就会买。我们目前投资都是简单型的。〞她说。
负责债市管理的柜买中心一不愿具名官员指出，投资具选择权的债券，可能因为发行商提前赎回，而放弃未来更好的收益。〞该赚的没赚到。〞
但他表示，加入提前赎回条件的券种出现，让宝岛债市场发展更趋多元，今年第一季底，宝岛债新发行量将可突破100亿人民币，将是去年同期15亿的6.67倍。
除法国兴业银行三年期宝岛债外，目前在市场询价且设有提前赎回条件者尚有日本Nomura International Funding Pte的五年期宝岛债。
根据路透自行计算，截至3月11日为止，台湾人民币债券(宝岛债)今年以来已发行69.49亿；2014全年则共发行了208亿人民币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”