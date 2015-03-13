亚洲能源：石化用户放弃LPG，重新以石脑油做原料

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
“今年远东蒸汽裂化厂对进口丁烷的需求料将低于2014年，”能源咨询公司FGE分析师Ong Han Wee表示，“远东地区石脑油短期有坚挺表现，但价格仍低于丁烷。”
一位新加坡业内消息人士称，要想让买主愿意转为买LPG，其价格至少要比石脑油每吨低50美元，而目前LPG几乎与石脑油价格相同。
“市场可能会变，但4月不会有裂化厂采用LPG。除少量定期供应或管道供应之外，今年迄今LPG的用量几乎为零，而亚洲去年4月的用量超过300,000吨，”追踪LPG的石脑油交易员表示。
他还说，拉丁美洲可能在与亚洲争夺美国出口的LPG，但这一消息无法获得独立证实。其他交易商也表示，美国的寒冷天气可能影响到了对亚洲的供应。
由于现货市场没有廉价LPG，石化企业将继续依赖石脑油。自1月底以来需求已促使现货石脑油到岸价格(C&F)相对日本价格的价差转为正值，该价差自2014年8月以来一直为贴水。
但无论LPG怎么样，石脑油价格都可能会因阿布扎比供应增加而面临压力。阿布扎比国家石油公司(ADNOC)鲁韦斯炼油厂的产能扩大了逾一倍至每日逾80万桶。这将把石脑油出口量从2014年的750万吨提高至1,000万吨。
而亚洲的石脑油需求预计不会增加这么多，特别是日本的住友和台湾的中油公司今年都将永久关闭一个裂解装置单位。
石脑油与丁烷价格对比：link.reuters.com/cap34w (完) (编译 张荻/王颖；审校 许娜/孙茉莉)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-