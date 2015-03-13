《全球市场》亚股小涨但周线恐将下跌，美元反弹

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
和美联储形成鲜明对比的是，欧洲央行在本周启动量化宽松操作，导致欧元区几乎所有国家公债收益率(殖利率)跌至纪录低点，投资者因此将资金转移至其他市场。
“欧元区债券似乎略显高估，在欧洲央行的债券购买计划支持下，这些债务受到市场追捧，但涨势过快。欧元短期可能维持区间震荡，特别是美元在下周的美联储会议前小幅回落时。”Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata表示。
油价持稳，隔夜下跌，因有预估显示美国原油交割地库欣库存将再度大增。
美国原油期货 上涨约0.1%报每桶47.09美元，前一交易日大跌2.3%。布兰特原油期货 小升约0.1%报每桶57.15美元，前一交易日下跌近1%。(完) (编译 王丽鑫/汪红英/王颖/秦德兴; 审校 许娜/戴素萍/杜明霞)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-