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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 12:39 BJT

《全球市场》亚股小涨但周线恐将下跌，美元反弹

和美联储形成鲜明对比的是，欧洲央行在本周启动量化宽松操作，导致欧元区几乎所有国家公债收益率(殖利率)跌至纪录低点，投资者因此将资金转移至其他市场。

“欧元区债券似乎略显高估，在欧洲央行的债券购买计划支持下，这些债务受到市场追捧，但涨势过快。欧元短期可能维持区间震荡，特别是美元在下周的美联储会议前小幅回落时。”Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata表示。

油价持稳，隔夜下跌，因有预估显示美国原油交割地库欣库存将再度大增。

美国原油期货 上涨约0.1%报每桶47.09美元，前一交易日大跌2.3%。布兰特原油期货 小升约0.1%报每桶57.15美元，前一交易日下跌近1%。(完) (编译 王丽鑫/汪红英/王颖/秦德兴; 审校 许娜/戴素萍/杜明霞)
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