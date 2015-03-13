中国汇市：人民币早盘随中间价反弹，美元指数升势暂歇提供动能

路透北京3月13日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘反弹，中间价结束六连跌小涨；因隔夜美元指数 未能有效突破100点大关，为人民币提供升值动能。市场人士称，人民币后市关键看下周美联储利率决议是否会将升息时点提前。

目前市场关于美联储是否会将升息时点提前存在分歧。交易员称，在美联储真正升息前美元指数料将维持强势，从而令人民币有走贬可能；尽管短期人民币贬值预期犹存，但业内人士普遍认为其今年出现大幅贬值的概率较低。

“今天开盘跟着中间价有一定涨幅，日间其实没有太大波动，早上（最高价）6.2510可能是错价。”一外资行交易员称。

中国银行国际金融研究所研究员李建军指出，过高的美元汇率不利于美国经济的发展，美联储加息的可能有所下降，其货币政策未必就会沿着此前市场猜测的方向发展。人民币要保持稳定难度较大，后市要同时考虑美国、欧洲、日本的情况。欧元与日圆疲软为美指上涨添薪加火，对人民币走贬起到了推波助澜的作用。

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.259元，上日收报6.2624元。今日人民币兑美元中间价 为6.1588元，上日中间价为6.1617元。

中国招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，人民币还远未到大幅贬值的时候。他从人民币贬值的利弊分析指出，在汇率相对稳定的情况下，外需是决定短期出口强弱的根本原因，而非汇率。如果要动用汇率工具，小幅贬值难以见效，只有大幅贬值才能见到效果，但其收益却有限，且潜在的损失又不容小觑。

他指出，从人民币贬值的好处看，在美国经济一枝独秀而其他主要经济体表现欠佳情况下，人民币小幅贬值对中国经济的刺激效果甚微；而中国出口占GDP比重较高，其实不宜再增加对外依存度；从风险弊端分析，人民币大幅走弱会令资本蜂拥而出与外债负担加重，甚至动摇市场信心，进而引发人民币步卢布后尘的隐忧。

中国人民银行行长周小川在两会答记者问时称，人民币汇率波动是正常现象。人民币与世界上很多货币相比是相对稳定的，波动算比较小的。“总体来讲，我们看是正常的，贸易商、投资者、金融市场的参与者，基本上能够正常应对这样一种波动。”

全球汇市方面，美元周五早盘在此前温和下跌后稍事喘息，之前紧张的投资者在美元一路高涨后了结获利。这轮涨势推动美元本周连创多年新高。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4050/6.41，上日尾盘为6.406。

北京时间11:50，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2699/6.2731元，上一交易日尾盘报6.2745元。