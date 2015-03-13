中国汇市：人民币早盘随中间价反弹，美元指数升势暂歇提供动能

澳新汇市：大宗商品跌势拖累澳元及新西兰元，压过中国数据利多支撑
路透悉尼/惠灵顿5月8日 - 澳元及新西兰元周一在数月低点附近徘徊，因大宗商品价格下挫及欧元走强的影响，压过了中国贸易数据报喜的提振。
路透北京3月13日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘反弹，中间价结束六连跌小涨；因隔夜美元指数 未能有效突破100点大关，为人民币提供升值动能。市场人士称，人民币后市关键看下周美联储利率决议是否会将升息时点提前。
目前市场关于美联储是否会将升息时点提前存在分歧。交易员称，在美联储真正升息前美元指数料将维持强势，从而令人民币有走贬可能；尽管短期人民币贬值预期犹存，但业内人士普遍认为其今年出现大幅贬值的概率较低。
“今天开盘跟着中间价有一定涨幅，日间其实没有太大波动，早上（最高价）6.2510可能是错价。”一外资行交易员称。
中国银行国际金融研究所研究员李建军指出，过高的美元汇率不利于美国经济的发展，美联储加息的可能有所下降，其货币政策未必就会沿着此前市场猜测的方向发展。人民币要保持稳定难度较大，后市要同时考虑美国、欧洲、日本的情况。欧元与日圆疲软为美指上涨添薪加火，对人民币走贬起到了推波助澜的作用。
北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.259元，上日收报6.2624元。今日人民币兑美元中间价 为6.1588元，上日中间价为6.1617元。
中国招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，人民币还远未到大幅贬值的时候。他从人民币贬值的利弊分析指出，在汇率相对稳定的情况下，外需是决定短期出口强弱的根本原因，而非汇率。如果要动用汇率工具，小幅贬值难以见效，只有大幅贬值才能见到效果，但其收益却有限，且潜在的损失又不容小觑。
他指出，从人民币贬值的好处看，在美国经济一枝独秀而其他主要经济体表现欠佳情况下，人民币小幅贬值对中国经济的刺激效果甚微；而中国出口占GDP比重较高，其实不宜再增加对外依存度；从风险弊端分析，人民币大幅走弱会令资本蜂拥而出与外债负担加重，甚至动摇市场信心，进而引发人民币步卢布后尘的隐忧。
中国人民银行行长周小川在两会答记者问时称，人民币汇率波动是正常现象。人民币与世界上很多货币相比是相对稳定的，波动算比较小的。“总体来讲，我们看是正常的，贸易商、投资者、金融市场的参与者，基本上能够正常应对这样一种波动。”
全球汇市方面，美元周五早盘在此前温和下跌后稍事喘息，之前紧张的投资者在美元一路高涨后了结获利。这轮涨势推动美元本周连创多年新高。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4050/6.41，上日尾盘为6.406。
北京时间11:50，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2699/6.2731元，上一交易日尾盘报6.2745元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹/李文科；审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿5月8日 - 澳元及新西兰元周一在数月低点附近徘徊，因大宗商品价格下挫及欧元走强的影响，压过了中国贸易数据报喜的提振。
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
(新增外贸进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8