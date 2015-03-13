中国债市动态：现券收益率和IRS小幅震荡，多空博弈后市看法存分歧

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月13日 - 中国银行间市场周五早盘现券收益率和利率互换(IRS)小幅震荡。交易员表示，资金整体宽松局面仍在延续，但此前公布的投资和信贷等经济数据令市场对未来经济走势判断分歧逐步加大，早间现券在多空博弈中收益率先涨后跌，不过幅度有限。
交易员并指出，随着新股申购进入尾声，资金价格有望逐步回落，惟宽松政策力度如何仍存不确定性，机构多持谨慎观望态度。
“(收益率)先上行，后来稍微下来一点，比昨天尾盘稍微上1bp左右，”北京一银行交易员称，感觉就是多空博弈，但上行压力稍微大点。
他指出，主要因为最新公布的经济数据不一致，料多空双方还将僵持一段时间，10年国开收益率3.8%是个心理位，10年国债则在3.45%位置。
中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，2月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。 而周三公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力。
北京另一银行交易员则称，虽然机构对数据解读上还是有分歧，但贷款等数据总体对债市仍旧小幅利空，不排除未来政策宽松幅度不及市场预期，现券收益率还是存在反弹风险，短期还是谨慎观望一下。
此外，万亿地方债置换细则出台，市场暂影响不明显。上海一银行交易员表示，因前期利率债已经有所波动；而长期来看，将会降低城投债的风险溢价，毕竟用信用债置换成政府明确背书的债券品种。
在中国财政部副部长朱光耀稍早披露今年有1万亿元人民币地方政府债券置换存量债务额度后，财政部相关负责人周四稍晚表示，分地区的债券额度按照各地今年到期债务和全国统一比例（53.8%）测算分配。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新收益率 在3.7829%，上日尾盘为3.7550%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报98.720元，较上日结算价跌0.03元，或0.03%。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-