中国金融：工银租赁签约购买30架国产商用飞机

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透北京3月13日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 周五表示，该行旗下子公司--工银租赁近日与中国商用飞机有限责任公司达成了30架飞机的购买协议，使工银租赁购买国产商用飞机数量达到75架。
工行新闻稿称，此次采购这是工银租赁继2011年购买45架C919大型客机之后，再次大批量购买中国自主研制的喷气式客机；目前，工银租赁已成为国产商用飞机的最大启动用户。
“工银租赁专门成立了国产飞机租赁团队，积极运用飞机租赁业务将金融产业和上游飞机制造商形成紧密战略联盟，助推国产高端技术装备‘走出去’。”工银租赁负责人称。
工行介绍，目前，工银租赁已发展成为国内规模最大的金融租赁公司，经营和管理的飞机超过420架，交付飞机数量达到216架，客户涵盖境内外50余家一线航空公司。
去年，一名工银租赁高管表示，公司目标是到2016年底交付飞机数量超过300架。 。（完） (发稿 李贺; 审校 林高丽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-