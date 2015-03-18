港股业绩：国泰航空去年净利按年升两成，受惠客货运业务转强及油价回软

路透香港3月18日 - 香港主要航空公司--国泰航空 周三公布，2014年度净利按年增长20.2%，受益下半年旺季客运业务表现转强且货运市场有改善，以及油价回软。

截至去年底止全年，国泰航空的净利为31.5亿港元，逊于汤森路透I/B/E/S预测的34.3亿港元。以去年下半年度计净利为28.03亿元，同比增8%。

公司建议派末期息每股0.26港元，13年同期派0.16港元。

国泰航空表示，全年客运需求相当稳健，在暑期及圣诞旺季期间需求高企。货运需求经过长期疲弱后，在2014年夏季开始改善，第四季（为货运旺季）更处于强劲水平。业务受惠于第四季的油价下降，惟其影响因录得燃油对冲亏损而被局部抵销。

“2014年业务表现整体有所改善，实在令人鼓舞。此趋势一直持续至本年首季，我们对2015年的整体前景持乐观态度。”国泰航空主席史乐山在业绩声明中称。

他表示，国泰航空继续受惠于燃油价格净额的下降，该等正面因素亦为联属公司带来裨益。虽然客运业务因竞争日趋激烈而更加难以维持收益率，然而整体需求仍然殷切，前景乐观。

公布业绩前，国泰航空早盘微幅收低0.12%，报17.02港元。大盘恒生指数 升1.02%。（完）

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