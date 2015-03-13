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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 12:58 BJT

日本债市：公债价格早盘下跌，受累于获利了结和股市走高

尽管市场立即反应有限，日本央行在其例行买债操作的买入债券名单中剔除了非指标期第337号10年期公债，该期公债为1月标售，相对来说算比较新的债券。

市场人士表示，日本央行扩大买债计划，令市场流动性干涸，央行这样做似乎是想消除一些由此而起的市场失衡问题。

欧洲央行量化宽松政策释出了新的资金，支撑日经指数 升逾19,000点大关，为2000年4月以来首见。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% -0.5 0.015%

五年期公债 0.125% +1.0 0.115%

10年期公债 0.410% +3.5 0.375%

20年期公债 1.230% +3.5 1.195%

30年期公债 1.450% -1.5 1.465%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.16 -0.23 147.39

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/戴素萍 审校 蔡美珍/郑茵)
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