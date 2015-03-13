《综述》中国经济下行银行不良压力大，借外力与练内功多渠道化解

* 经济放缓令信贷风险加速暴露，银行资产质量承压

* 银行不良数据未反映逾期贷款真实水平

* 银行盘活重组不良使资产证券化和地方坏账银行受捧

作者 李铮

路透北京3月13日 - 中国今年经济增长率目标下调，银行今年资产质量压力有增无减，不良率继续攀升成为业内较为一致的预期，不过资产证券化和坏账银行等外部支持，和银行盈利和拨备政策等内部举措将有助于缓解消化不良风险。

参加今年两会（全国政协和人大）的金融官员和银行高层认为，受制于中国经济增长减速，企业信用风险状况难以改观，已披露的不良数据并未反应逾期贷款的真实水平，预计今年不良贷款将继续上升。

“今年不良压力应该会比较大。”中国农业银行 董事长刘士余在两会期间直言。

工商银行 副行长张红力也表示，经济新常态下银行不良贷款压力加大，要防止不良问题影响银行转型，该行正采取一些措施积极防范。

在区域性不良风险方面，上海银监局局长廖岷亦对路透表示，今年（上海地区）不良率估计会略微上升，因为经济仍在下行，前期隐藏的风险逐步暴露，比如有些银行的个人经营性贷款和集团企业单体客户的违约问题。

银行不良贷款风险上升，不只是存量问题，也直接影响到银行信贷增量的风险偏好。

浙江省一家城商行行长对路透表示，信贷收缩是经济下行时不可避免的阶段，且小微企业投资需求明显降低；目前，好的贷款客户越来越难找，出于风险考虑，只能在小微企业放贷上提高门槛。

尽管不良贷款呈上升趋势，金融监管层人士和银行高管大多认可总体风险可控的说法：逾80万亿元的贷款存量的不良率仍偏低，且商业银行有稳定的盈利能力和充足的拨备水平。

“就中国银行业资产规模而言，不良率仍较低，且不良贷款的拨备覆盖率在230%以上，银行有能力抵御未来可能出现的新风险，看空中国银行业似乎不必要，唱空中国银行业更没有什么道理。”全国政协委员、原工行行长杨凯生在两会期间指出。

2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，今年两会的政府工作报告将经济增长目标进一步调降至7%左右。在经济下行压力加大，结构改革迫在眉睫的时候，政府试探经济保持稳定的底线。

**信用风险暴露“压力山大”**

平安银行 周四公布首份上市银行2014年年报称，去年末不良贷款率为1.02%，较年初上升0.13个百分点。此前民生银行 、浦发银行 、兴业银行 、中信银行 、招商银行 均公布2014年不良率上升，仅宁波银行 为持平。

这七家上市银行只是银行业整体情况的缩影。银监会数据显示，2014年12月末，银行不良贷款余额8,426亿元人民币，较年初增加2,506亿元，不良贷款率1.25%，较年初上升0.25个百分点，为四年半高点。

业内人士指出，目前的银行统计数据存在“水分”，银行可能通过贷款滚转或展期来掩盖逾期贷款，此类数据可能并未真实反映商业银行逾期贷款水平。

“比如说钢贸风险，官方口径肯定说是得到控制，但据我所知，一些钢贸贷款集中的银行，不良率甚至达到40%，很多银行现在都是以时间换空间，包装置换贷款。”前述城商行行长说。

在民间金融危机爆发致银行业不良贷款激增的浙江温州地区，银行人士对此轮信用风险暴露感到“压力山大”。一位当地银行行长对路透表示，“最煎熬的阶段虽说已经过去了，但我们还是在等，只能以时间换空间，并没有完全上报不良贷款数据，考核的压力都有，放贷更加严格，清收压力更大。”

一位接近温州银监局的人士则对路透称，“撑不下去的（企业）过去两年已经趴下大半了，不用在意数据是否真实反映不良水平，实际肯定更差，抽贷停贷恶性循环，关注类贷款还在增加，关键还是看经济是否会改善。”

温州银监局统计数据显示，截至2014年末，温州银行业不良贷款率为4.14%，为近四年来首次年度回落。2013年末，温州不良贷款率为4.41%。

对于潜在风险暴露，全国政协委员、银监会原副主席蔡锷生谈到，“银行业的不良率还曾达到20%以上，最后也都妥善处理了，现在尽管不良贷款有所增加，但银行的拨备机制已经完善了，不用过于担心。”

**资产证券化和坏账银行**

银监会主席尚福林日前撰文表示，从银行业来看，既不能幻想不良不暴露，也不能指望通过隐瞒不良、稀释不良、剥离不良等手段来减轻压力，可以充分利用呆账核销条件放宽的政策便利，加大呆账自主核销力度，避免出现高拨备高不良并存的现象。

在刘士余看来，信贷资产证券化是化解银行业不良压力和金融风险的有效手段，值得推广。

工行副行长张红力也持相同观点。他对路透表示，中国过去处置银行不良资产的经验可以应用于当前新常态下；目前提出的信贷资产证券化是一种化解不良资产的方式，是不是符合标准的ABS定义不重要，重在实用。

一位接近监管层人士向路透透露，目前已有新一批银行获得了备案发行信贷资产证券化的资格，主要是小银行，以城商行居多；此外，还有一些西南、东北地区的小银行目前正在申请资格。

1月，中国银监会发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。去年末，银监会下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批。

除信贷资产资产化外，将坏账打包出售给资产管理公司也是银行盘活重组不良的主要方式。华融资产管理股份有限公司董事长赖小民对路透表示，今年中国经济下行压力增大，不良贷款会继续增加，这给资产管理公司带来新的业务机会，今年不良资产业务仍然是华融主业。

尚福林在2015年全国银行业监管工作会议上就明确要求，银行探索转化不良，可以充分利用金融资产管理公司和各省陆续成立的地方资产管理公司等渠道，探索不良贷款批量、市场化处置的有效机制。

去年8月，银监会批准设立或授权江苏、浙江、安徽、广东和上海等五省(市)地方资产管理公司(AMC)，改变了此前信达、东方、长城、华融4家金融资产管理公司对金融不良资产处置的市场垄断格局。12月，银监会向北京、天津、重庆、福建、辽宁等五省(市)相关公司发放第二批AMC试点牌照，地方划账银行扩容至10家。