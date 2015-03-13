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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 13:26 BJT

澳洲股市：在矿业及金融股领跌下收低，但电讯股表现抢眼

路透悉尼3月13日 - 澳洲股市周五收低，矿业及金融股领跌，大盘指数本周料大幅收低。

S&P/ASX 200指数 初步收跌0.61%，或35.67点，报5,814.5点，该指数周四上涨1%，创下一个月来最大单日涨幅。

电讯类股是一个亮点，此前TPG Telecom提出以14亿澳元收购国内网络服务提供商iiNet，后者股价劲扬25%，TPM股价大涨18%。(完)
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