路透基点：台湾上市企业聚亨签订10亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 企业聚亨企业股份有限公司在3月10日与四家银行签订10亿台币(3,100万 美元)五年期贷款。 牵头行、簿记行和管理行为第一商业银行，承贷5亿台币。牵头行和 簿记行彰化商业银行和台湾合作金库银行各承贷2亿台币。共同主办行(co -arranger)为台湾农业金库，承贷1亿台币。 这批贷款等额分为两部分，A部分定期贷款用作再融资，B部分循环贷 款用作营运资本。 A部分贷款在一年半宽限期后分八次还清，每半年还款一次，第一至 三次每次还款本金的6%，第四至七次每次还款13%，第八次还款30%。 承诺费为20个基点。 两部分贷款都由土地、一栋建筑、借款方股票，以及存款作抵押。该 协议由借款方子公司Tycoons Group International和母公司董事长黄文 松提供担保。 利率以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，与借款方税前净利 润率挂钩： 税前净利润率低于0%，加码190个基点；税前净利润率在0-3%，加码1 85个基点；3-5%之间为加码175个基点；高于5%为加码165个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)