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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 14:13 BJT

韩国汇市：韩元小幅收低，回吐稍早涨幅

路透首尔3月13日 - 韩元兑美元周五下滑，回吐稍早涨幅。

韩国央行周四意外降息以刺激迟滞的经济。

韩元兑美元 小跌，收报1,128.5，上日收报1,126.4，当地进口商卖盘打压韩元。(完)

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