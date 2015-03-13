香港个股：华虹半导体与丽恒光微联合推出全球最小气压计，下半年量产

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月13日 - 全球第二大200mm纯晶圆代工厂--华虹半导体公司 周五称，与上海丽恒光微联手推出全球最小气压计，预计今年下半年投入规模量产。
华虹在一份声明中称，该产品PS3606由丽恒光微基于华虹200mm CMOS-MEMS工艺平台研发生产，整个传感器产品尺寸1.1毫米x0.9毫米，厚度仅为0.45毫米。该产品也是全球第一款采用晶圆级封装的单芯片集成气压计。
华虹执行副总裁傅城说，中国已成为全球增长最快的MEMS市场，目前华虹正积极布局智能传感器，并将MEMS列为公司新的发展战略规划之一。
“该款产品的推出，标志着公司的MEMS工艺技术在尺寸和性能上达到全新的高度。这将对消费电子、可穿戴电子设备和物联网市场的应用发展起到推动性作用。”他并称。
PS3606将于4月开始样本出货及客户推广，预计下半年投入规模量产。该芯片将广泛应用于智能手机、智能可穿戴设备、无人机、空气进化器等电子产品市场。
华虹周五收跌1.51%，报7.82港元。（完） (发稿 周哲；审校 雷美珍/)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-