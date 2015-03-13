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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 14:32 BJT

台湾股市：小幅收低，美联储会议前料观望

路透台北3月13日 - 台湾股市周五小幅收低，周线下跌66.42点。分析师指出，今日成交量缩，显示投资人面对18日美联储将宣布利率决议的变数，宁愿退场观望。

台湾加权股价指数 收低0.17%，报9,579.35点；成交初值 为854.89亿台币，上交易日修正后为971.63亿。

〞美元指数 一度突破100，目前还是沿着五日线向上，美联储会议将决定美元走向，最终也影响外资在台股的动向。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他表示，下周除了美联储会议外，18日也是3月台指期货 的结算日，以目前多头尚掌控盘势的状况下，预料将可在9,550点月线附近高档结算。

亚洲股市周五扳回盘初跌幅，受美股涨势支撑。本地时间14:23，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌约0.25%。(完)
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