台湾股市：小幅收低，美联储会议前料观望

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透台北3月13日 - 台湾股市周五小幅收低，周线下跌66.42点。分析师指出，今日成交量缩，显示投资人面对18日美联储将宣布利率决议的变数，宁愿退场观望。
台湾加权股价指数 收低0.17%，报9,579.35点；成交初值 为854.89亿台币，上交易日修正后为971.63亿。
〞美元指数 一度突破100，目前还是沿着五日线向上，美联储会议将决定美元走向，最终也影响外资在台股的动向。〞日盛投顾协理钟国忠说。
他表示，下周除了美联储会议外，18日也是3月台指期货 的结算日，以目前多头尚掌控盘势的状况下，预料将可在9,550点月线附近高档结算。
亚洲股市周五扳回盘初跌幅，受美股涨势支撑。本地时间14:23，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌约0.25%。(完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-