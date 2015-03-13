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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 14:57 BJT

日本股市：触及15年收盘高位，连续第五周上扬

日股还受到欧洲央行量化宽松引发的新资金流入所支撑。

东证股价指数 升0.9%，至七年高位1,560.33点，指数连八周上扬。在33个类股中，有30个均为上扬。

　　成交量高达32亿股，为去年11月以来最高，因日经及东证股价指数期货及期权合约周五结算。

权重股发那科为指数贡献124.57点涨幅，约等于日经指数的半数升幅。

据日本经济新闻(Nikkei)报导，发那科正考虑提高股息，并改善与投资者的关系。

JPX-日经400指数 上涨1.0%，至14,201.70点。(完)
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