中国政策：放宽外资准入，取消钢铁等行业股比要求--发改委

中国债市动态：资金面转宽未改现券弱势，10年国债收益率升至22个月高点
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
路透北京3月13日 - 为扩大开放和转变外资管理方式，中国国家发展和改革委员会和商务部周五正式发布外商投资产业指导目录（2015年修订），放宽外资准入，进一步放开一般制造业，取消钢铁和乙烯等行业股比要求。
发改委网站刊登的新闻稿并称，有序推进服务业开放，针对金融、商贸物流、电子商务等领域提出一系列开放措施。减少限制类条目，允许类项目不再保留外资股比限制。
引导外资投向，鼓励外商投资现代农业、节能环保、新能源等领域；同时完善政策体系，从注重外资准入管理更多地转为市场调节和行业监管，限制类条目从79条减少到38条。
该规定自今年4月10日起实施。此前发改委已于2014年11月4日至12月3日期间向社会公开征求意见。
目录详细内容，请点击发改委网站：here （完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。
(新增外贸进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016