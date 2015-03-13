路透基点：蜡笔小新食品偿还7,500万美元贷款款项--TRLPC

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，蜡笔小新休闲食品集团周四足额偿还一笔7,500万美元贷款的款项，让贷款银行松了一口气。
蜡笔小新为香港上市公司。据消息人士指出，蜡笔小新偿还这笔三年期贷款的剩余1,875万美元，即贷款的25%，比原定2月26日期限晚了两周。
蜡笔小新股票2014年3月停牌后，过去一年公司与银行团的纷争不断。
去年有媒体报导，指称蜡笔小新财务造假及供应商使用有毒明胶后，蜡笔小新股票停牌。
该公司2013年经审计年度财报延误三个月公布后，股票在2014年6月末复牌。
一个月后公司偿付首笔3,750万美元款项，9月再偿付1,875万美元。
这笔7,500万美元贷款于2013年2月签订，最初有1.5年宽限期，从2014年8月起每半年一次，分四期不等额偿还。
德意志银行、中华开发工业银行、中信银行(国际)及台新银行安排这笔贷款，这是蜡笔小新首笔境外贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-