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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 15:44 BJT

路透基点：蜡笔小新食品偿还7,500万美元贷款款项--TRLPC

路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，蜡笔小新休闲食品集团周四足额偿还一笔7,500万美元贷款的款项，让贷款银行松了一口气。

蜡笔小新为香港上市公司。据消息人士指出，蜡笔小新偿还这笔三年期贷款的剩余1,875万美元，即贷款的25%，比原定2月26日期限晚了两周。

蜡笔小新股票2014年3月停牌后，过去一年公司与银行团的纷争不断。

去年有媒体报导，指称蜡笔小新财务造假及供应商使用有毒明胶后，蜡笔小新股票停牌。

该公司2013年经审计年度财报延误三个月公布后，股票在2014年6月末复牌。

一个月后公司偿付首笔3,750万美元款项，9月再偿付1,875万美元。

这笔7,500万美元贷款于2013年2月签订，最初有1.5年宽限期，从2014年8月起每半年一次，分四期不等额偿还。

德意志银行、中华开发工业银行、中信银行(国际)及台新银行安排这笔贷款，这是蜡笔小新首笔境外贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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