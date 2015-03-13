版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 15:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆的动能仍偏于上行

0711 GMT
    
    * 美元/日圆有扩大涨幅至122.04或更高水准的空间
    * 122.04是在本周稍早触及的数年新高
    * 均衡转换线和基准线目前是正面关联，加大了上涨可能性
    * 寻求在120.90做多，周四低点是120.66
    * 技术图(link.reuters.com/seq34w)
    
      

 (编译 高琦 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐