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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 15:34 BJT

台湾债市：五年指标公债量缩殖利率微扬，观望下周美联储升息耐心

* 五年指标公债量缩殖利率微扬
    * 短线随美债观望叶伦升息耐心
    * 下周104/6区间料在1.12-1.17%

    路透台北3月13日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周五发行前交易殖利率微收扬。交易员指
出，由于美国指标10年公债殖利率出现止跌讯号的下引线，显示104/6殖利率往下修正仍须停看听，吸引空方
趁机进场拉高殖利率，但目前盘势难脱多空交战格局，倾向在区间内来回操作。
    
    展望下周，全球债市聚焦美国联邦储备理事会(FED)议息会议，交易员认为，市场多数预期美联储主席叶
伦将去除升息耐心的说法，拿掉相关措辞算是符合预期，预料殖利率将往上盘坚；若未拿掉则显示美国没这么
快升息，台债殖利率可望随美债向下修正或续处低档整理。
    
    〞市场八成嘴巴讲叶伦会拿掉耐心的措辞，但只有四成price-in。〞一位大型银行台债交易员说。

    另有证券交易员指出，市场普遍预期在美联储议息会议结果揭晓前，台债主流券104/6将持续呈现多空对
峙局面，在1.12-1.15%来回较劲。
    
    此外，银行台债交易员亦称，由于104/6仍在发行前交易期间，交投对空方较为有利，不过周三空单量突
破百亿关卡，且此波空单成本偏高，吸引轧空力道进场及空单回补，周四空单量随即降至80余亿台币，显然空
方有意趁利率回档再重新另起炉灶、来回操作。
     
    美国公债价格周四下滑，长债收益率本周首次小涨，因今日美国财政部标售的130亿美元30年期公债需求
疲弱。指标10年期公债价格 尾盘跌1/32，收益率报约2.11%。 
     
    他们预估，下周10年债104/5区间暂看1.60-1.65%；五年债104/6发行前交易区间则暂估1.12-1.17%。  
     
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5      104/6                     +1.72      1.1460    1.1280-1.1490       68.0
    
    此外，台湾股市周五小幅收低，周线下跌66.42点。分析师指出，今日成交量缩，显示投资人面对18日美
联储将宣布利率决议的变数，宁愿退场观望。            
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括： 
    3月13日(五)：欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说；美国路透/密西根大学消费者信心指
数3月初值；美国最终需求生产者物价指数。
    
    下周全球重要经济事件和数据包括：
    3月16日(一)：台湾央行公布2月人民币业务概况；中国公布货物和服务贸易数据；美国纽约联邦储备银行
制造业指数；美国工业生产；全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数；法兰克福金融峰会(至周二)，发言者
包括欧洲央行执委劳滕施莱格、欧洲央行执委普雷特等；澳洲央行助理总裁德贝尔发表演说。 
    3月17日(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议；日本央
行宣布政策决定；澳洲央行3月政策会议记录；美国新屋开工及建筑许可年率；欧元区第四季就业人口及2月HI
CP终值；德国3月ZEW经济景气判断指数；印尼央行举行理事会会议。 
    3月18日(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；美联储主席叶伦举行记者会；中国公
布70个大中城市住宅销售价格月度报告；英国央行公布3月政策会议之会议记录；英国财政大臣欧思邦宣布201
5年预算；欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至周四)，无利率宣布议程；经济合作暨发展组织(OECD)将
发布中期经济展望评估；瑞典央行举行执行理事会会议；冰岛央行宣布利率决定。
    3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；瑞士央行(SN
B)货币政策评估；日本央行公布2月政策会议记录；欧盟国家与政府领导人会议(至周五)；挪威央行利率会议
；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR目标。    
    3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支；美国亚特兰大联储
总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参加小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯
在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。
    
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                     没有成交
          5       104/6                       1.1460
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)              

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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