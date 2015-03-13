台湾债市：五年指标公债量缩殖利率微扬，观望下周美联储升息耐心

* 五年指标公债量缩殖利率微扬 * 短线随美债观望叶伦升息耐心 * 下周104/6区间料在1.12-1.17% 路透台北3月13日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周五发行前交易殖利率微收扬。交易员指 出，由于美国指标10年公债殖利率出现止跌讯号的下引线，显示104/6殖利率往下修正仍须停看听，吸引空方 趁机进场拉高殖利率，但目前盘势难脱多空交战格局，倾向在区间内来回操作。 展望下周，全球债市聚焦美国联邦储备理事会(FED)议息会议，交易员认为，市场多数预期美联储主席叶 伦将去除升息耐心的说法，拿掉相关措辞算是符合预期，预料殖利率将往上盘坚；若未拿掉则显示美国没这么 快升息，台债殖利率可望随美债向下修正或续处低档整理。 〞市场八成嘴巴讲叶伦会拿掉耐心的措辞，但只有四成price-in。〞一位大型银行台债交易员说。 另有证券交易员指出，市场普遍预期在美联储议息会议结果揭晓前，台债主流券104/6将持续呈现多空对 峙局面，在1.12-1.15%来回较劲。 此外，银行台债交易员亦称，由于104/6仍在发行前交易期间，交投对空方较为有利，不过周三空单量突 破百亿关卡，且此波空单成本偏高，吸引轧空力道进场及空单回补，周四空单量随即降至80余亿台币，显然空 方有意趁利率回档再重新另起炉灶、来回操作。 美国公债价格周四下滑，长债收益率本周首次小涨，因今日美国财政部标售的130亿美元30年期公债需求 疲弱。指标10年期公债价格 尾盘跌1/32，收益率报约2.11%。 他们预估，下周10年债104/5区间暂看1.60-1.65%；五年债104/6发行前交易区间则暂估1.12-1.17%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +1.72 1.1460 1.1280-1.1490 68.0 此外，台湾股市周五小幅收低，周线下跌66.42点。分析师指出，今日成交量缩，显示投资人面对18日美 联储将宣布利率决议的变数，宁愿退场观望。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月13日(五)：欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说；美国路透/密西根大学消费者信心指 数3月初值；美国最终需求生产者物价指数。 下周全球重要经济事件和数据包括： 3月16日(一)：台湾央行公布2月人民币业务概况；中国公布货物和服务贸易数据；美国纽约联邦储备银行 制造业指数；美国工业生产；全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数；法兰克福金融峰会(至周二)，发言者 包括欧洲央行执委劳滕施莱格、欧洲央行执委普雷特等；澳洲央行助理总裁德贝尔发表演说。 3月17日(二)：美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议；日本央 行宣布政策决定；澳洲央行3月政策会议记录；美国新屋开工及建筑许可年率；欧元区第四季就业人口及2月HI CP终值；德国3月ZEW经济景气判断指数；印尼央行举行理事会会议。 3月18日(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；美联储主席叶伦举行记者会；中国公 布70个大中城市住宅销售价格月度报告；英国央行公布3月政策会议之会议记录；英国财政大臣欧思邦宣布201 5年预算；欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至周四)，无利率宣布议程；经济合作暨发展组织(OECD)将 发布中期经济展望评估；瑞典央行举行执行理事会会议；冰岛央行宣布利率决定。 3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；瑞士央行(SN B)货币政策评估；日本央行公布2月政策会议记录；欧盟国家与政府领导人会议(至周五)；挪威央行利率会议 ；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR目标。 3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支；美国亚特兰大联储 总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参加小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯 在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 没有成交 5 104/6 1.1460 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)