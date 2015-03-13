表格：外资在韩国股市买超998亿韩元

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透首尔3月13日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市买超998亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 3月13日 99.8 -59.1 -47.1 3月12日 -120.3 -80.4 181.6 3月11日 90.6 -354.7 260.5 3月10日 79.7 -203.8 118.3 3月 9日 -60.4 -183.4 233.3 3月 6日 283.9 -151.9 -140.7 3月 5日 122.7 -116.3 27.8 3月 4日 234.3 -326.5 93.1 3月 3日 179.9 -181.7 -4.6 3月 2日 157.3 -106.0 -50.9 2月27日 80.8 -163.8 84.1 2月26日 231.7 -100.6 -138.8 2月25日 207.6 111.8 -299.6 2月24日 80.6 48.6 -120.1 2月23日 127.9 -10.5 -93.0 ---------------------------------------------- 本月以来 1067.4 -1,763.7 671.2 ---------------------------------------------- 今年以来 1,354.1 -1,905.2 -885.4 ---------------------------------------------- (完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-