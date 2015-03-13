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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 15:25 BJT

表格：外资在韩国股市买超998亿韩元

路透首尔3月13日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市买超998亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     3月13日        99.8      -59.1         -47.1
     3月12日      -120.3      -80.4         181.6
     3月11日        90.6     -354.7         260.5
     3月10日        79.7     -203.8         118.3    
     3月 9日       -60.4     -183.4         233.3
     3月 6日       283.9     -151.9        -140.7
     3月 5日       122.7     -116.3          27.8
     3月 4日       234.3     -326.5          93.1
     3月 3日       179.9     -181.7          -4.6
     3月 2日       157.3     -106.0         -50.9
     2月27日        80.8     -163.8          84.1
     2月26日       231.7     -100.6        -138.8
     2月25日       207.6      111.8        -299.6
     2月24日        80.6       48.6        -120.1
     2月23日       127.9      -10.5         -93.0
     ----------------------------------------------
    本月以来      1067.4   -1,763.7         671.2
    ----------------------------------------------
    今年以来     1,354.1   -1,905.2        -885.4
    ---------------------------------------------- (完)
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