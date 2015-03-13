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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 15:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶扩大涨幅，因日本生胶库存减少

落叶季期间，橡胶树变干，导致产量下降。

东京工业品交易所(TOCOM)8月期胶 <0#2JRU:>收高2日圆，报每公斤213.3日圆，创下3月5日以来的最高结算价。

本周期胶累计收高1.6%，从周中触及的五周低点反弹。

日本橡胶贸易协会周五发布的数据显示，截至2月28日，日本港口的生胶库存为12,267吨，比一周前的库存下降1.8%。

一位在东京的交易员说：“尽管流动性下降，但在日本橡胶库存下降的消息传出后市场人气坚挺...股市坚挺和落叶季因素都支撑了市场。”

上海期交所交投最为活跃的9月期胶合约 下跌69元人民币，收报每吨12,735元。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶合约 最新涨0.3美分，每公斤报143美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 龚芳/王洋; 审校 高琦)
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