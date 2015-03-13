亚洲橡胶：TOCOM期胶扩大涨幅，因日本生胶库存减少

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
落叶季期间，橡胶树变干，导致产量下降。
东京工业品交易所(TOCOM)8月期胶 <0#2JRU:>收高2日圆，报每公斤213.3日圆，创下3月5日以来的最高结算价。
本周期胶累计收高1.6%，从周中触及的五周低点反弹。
日本橡胶贸易协会周五发布的数据显示，截至2月28日，日本港口的生胶库存为12,267吨，比一周前的库存下降1.8%。
一位在东京的交易员说：“尽管流动性下降，但在日本橡胶库存下降的消息传出后市场人气坚挺...股市坚挺和落叶季因素都支撑了市场。”
上海期交所交投最为活跃的9月期胶合约 下跌69元人民币，收报每吨12,735元。
新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶合约 最新涨0.3美分，每公斤报143美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 龚芳/王洋; 审校 高琦)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-