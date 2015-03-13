英国央行总裁卡尼周四推后市场对该央行将于何时开始加息的预期，他称将考虑国外低通胀和英镑走强的 影响。卡尼称，英国预计在两年内重返通胀率目标，尽管英国1月份通胀率已降至0.3%。他并表示，央行将在 未来三年以有限幅度逐步降息，与其近期言论相呼应。 中国央行行长周小川周四表示，目前货币政策仍旧是稳健中性的范畴，存款利率上限今年有望放开。 丹麦央行总裁罗德周四称，丹麦克朗没有被“低估”，并重申其扞卫已实施30年之久的钉住汇率制度的承 诺，“我们还没有找到利率的下限”。 欧洲央行执委科尔周四表示，欧洲央行的买债计划无疑将会成功，并称计划已经发挥作用，在周一启动之 前已产生影响。 加拿大央行经济学家曼德斯(Rhys Mendes)周四称，不要以为加拿大央行会在美国联邦储备理事会(美联储 /FED)可能的加息举措后，跟进调升利率。在被问及美联储加息是否令加拿大央行也面临加息压力时，曼德斯 答道：“未必，加拿大央行关注国内的通胀形势，货币政策将基于通胀前景。” 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.75% 2015年3月4日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点 一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.1% 2015年2月12日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 孙茉莉; 审校 蔡美珍)