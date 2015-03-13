版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 15:47 BJT

金属期市：中国需求前景提振伦铜触及10日最高，周线料上扬

“此外，(中国方面)我们看到出现季节性需求...如果美国方面显出良好增长，那其他经济体也会随之改善，因为他们也都采取了同样的刺激措施。”

主要新兴经济体中，2月中国通胀率升至1.4%，巴西通胀率升至十年最高位7.7%，印度通胀率也连续第三个月上升。

中国是全球最大的铜消费国，占精炼铜需求的约40%。

0700GMT时，LME三个月期铜 攀升0.6%，至每吨5,877.50美元。

上海期交所5月期铜合约 涨1.8%，至每吨42,840元人民币，中国贷款数据改善推动投资者回补空仓。

其他金属方面，LME期铅 是本月迄今表现最出色的金属品种，受需求改善提振，上涨5.4%；LME期锡 则因需求不振挫跌，迄今为止下跌了3%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王丽鑫/白云; 审校 龚芳/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐