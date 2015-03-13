金属期市：中国需求前景提振伦铜触及10日最高，周线料上扬

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
“此外，(中国方面)我们看到出现季节性需求...如果美国方面显出良好增长，那其他经济体也会随之改善，因为他们也都采取了同样的刺激措施。”
主要新兴经济体中，2月中国通胀率升至1.4%，巴西通胀率升至十年最高位7.7%，印度通胀率也连续第三个月上升。
中国是全球最大的铜消费国，占精炼铜需求的约40%。
0700GMT时，LME三个月期铜 攀升0.6%，至每吨5,877.50美元。
上海期交所5月期铜合约 涨1.8%，至每吨42,840元人民币，中国贷款数据改善推动投资者回补空仓。
其他金属方面，LME期铅 是本月迄今表现最出色的金属品种，受需求改善提振，上涨5.4%；LME期锡 则因需求不振挫跌，迄今为止下跌了3%。(完)
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(编译 王丽鑫/白云; 审校 龚芳/孙茉莉)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-