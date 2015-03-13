中国票据市场：转贴利率本周小幅回落，新股高峰期资金面表现好于预期

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透上海3月13日 - 中国票据市场本周转贴利率小跌。交易员表示，本周第三批新股集中申购，虽然机构多预期资金面临一定抽水效应，但是流动性实际表现好于市场预期，带动转贴利率略走低。
交易员认为，随着新股申购接近尾声，资金面有望持续好转，转贴价格仍有续跌空间，但资金价格回落尚需时日或限制其下行幅度。
银行间市场周五隔夜及七天利率小降。交易员表示，新股申购资金逐步解冻，场内流动性愈加宽松，各期限品种均有较多机构融出，相较之下，隔夜资金更受机构青睐；随着IPO步入尾声，且下周还将有大量新股资金解冻，资金利率有望逐步自高位回落。
“票据整体还是小幅波动为主，(转贴利率)稍有回落，年利率基本在5.1%以下。”上海一银行交易员表示，主要因资金面整体并未大幅收紧，回购利率也稍微回来了一点。
上海另一银行交易员称，随着一季度末逐渐临近，信贷规模压力调整压力也将逐步显现，还是值得关注一下，转贴利率下行或将因此受阻。
央行公开市场本周资金回笼量较上周缩减逾一半。分析人士表示，本轮新股集中申购对资金扰动低于市场预期，央行延续少量平价逆回购操作，彰显其维稳意图未改。但资金利率回落幅度却有限，且经济下行压力逐步加剧，机构对持续放松预期仍强烈。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.2920/5.1909 5.2871/5.1884 5.3494/5.2294
上周五 5.2816/5.1845 5.2696/5.1938 5.3496/5.2243
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变动 +1.04bp+0.64bp +1.75bp/-0.54bp -0.02bp/+0.51bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.2900%，上周五为5.2533%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-