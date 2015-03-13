亚洲房地产：初步迹象显示有资本从亚洲流出至欧美--第一太平戴维斯

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透香港3月13日 - 国际房地产顾问--第一太平戴维斯发布的研究称，香港及东京中央商务区（CBD）甲级写字楼的收益率是全球最低的两个城市；同时有初步迹象显示资本流向出现扭转，流出亚洲的资金主要转往欧洲与美国，因当地市场复苏渐明朗。
该行最新发表的《世界写字楼收益率纵览》指出，去年全球主要城市CBD甲级写字楼的市场收益率（账面净租金除以物业资本价值），以香港及东京最低，分别为3.11%及3.95%；最高两个城市为三藩市（旧金山）及悉尼，分别达6.97%及6.62%。
报告称，由于巨额资本涌入房地产市场寻求投资机会，而可投资的资产有限，加上国际信贷环境利好，亚太区房地产资本化率（Cap Rate）近年内跌幅明显。
＂场内资本流动性泛滥，与美国、中国以及日本陆续采取的量化宽松货币政策也有很大关系。＂第一太平戴维斯亚太区研究部高级董事盛世民（Simon Smith）称。
他指出，从投资收益率看，亚太区市场仍充满挑战；同时有迹象初步表明资本流向出现扭转，房地产资本流出额高于流入额。去年约有224亿美元流入亚太区，而同期有374亿美元流出，且主要流向欧洲与美国。投资目的地也从最初的一线城市开始向边缘城市或二线城市过渡。
亚太区市场的资本化率相差较大。东京、大阪、悉尼与墨尔本等城市继续吸引着可观的投资需求；中国则因为收益率严重压缩、许多板块存在过度建设、经济增长低于预期等问题，投资吸引力已明显减弱。由于缺乏价格合适的资产，该行预期2015年亚太区的总投资额仍然有限。
在欧洲市场方面，报告估计去年全年当地房地产总投资额约1,750亿欧元，按年增加两成，较过去八年平均水平亦高出28%。此外，有确切迹象表明，随着经济环境及房地产市场复苏的前景日渐明朗，投资者已开始关注增值型市场以及投机型市场。
该行估计去年末欧洲CBD优质写字楼的平均收益率可达5%，较2013年末降低41个基点。同期非CBD优质写字楼的平均收益率为6.5%，同比降低30个基点。欧洲写字楼租赁市场大范围复苏，吸纳量稳定而新增项目较少，共同推动优质项目的租金上涨。
美国市场方面，第一太平戴维斯报告指，今年美国经济走向强势，而波士顿、曼克顿、华盛顿、洛杉矶及三藩市等门户城市的物业价值两年多前已开始上涨，物业价格已恢复甚至超越了2006-07年的最高水平。
报告称，跨境投资使得对美国公共机构物业的竞争继续升级。来自加拿大、德国、中国与韩国的投资基金除了追求收益率，还看中了美国写字楼资产安全、稳定的特性。过去的12个月中，来自香港与中国大陆的投资者在美国共完成20处写字楼的收购，总交易额达34亿美元。海外资本的流入很可能会在2015年继续。海外房地产投资者协会（Association of Foreign Investors in Real Estate）的最新调查显示，美国是海外买家首选的投资市场。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-