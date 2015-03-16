台湾货币市场：3月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月16日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,037.50亿台币。
--公债还本付息1,387.9375亿台币
**紧缩因素：
--美国投资银行高盛 发行四年期宝岛债，金额9.4亿人民币。
--韩国韩亚金融集团 发行三年期宝岛债，金额5.5亿人民币。
--央行发行两年期定存单，金额200亿台币。
--央行料发行存单。
------------------------------------------------------------------------
(本提存期)
**宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)7,676.30亿台币 :
03/17 957.00亿台币
03/18 1,958.50亿台币
03/19 1,358.70亿台币
03/20 2,005.50亿台
币
*03/21 549.00亿台
币
03/23 77.00亿台币
03/24 5,644.00亿台币
03/25 2,280.50亿台币
03/26 3,110.50亿台币
03/27 41.00亿台币
03/30 6,789.80亿台币
03/31 1,874.50亿台币
04/01 4,654.50亿台币
04/02 6,375.80亿台币
--公债还本付息32亿台币
03/17 100甲5期4息 11亿台币
03/21 102乙1期2息 7亿台币
03/31 95甲3期9息 14亿台币
--国库券到期偿还550亿台币
03/26 财103-4期364天国库券到期 250亿台币
03/26 财103-9期91天国库券到期 300亿台币
--月底军公教薪饷拨款
**紧缩因素:
--3/25：发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿台币，天期91天期,24日标售。
--3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期,24日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注：*表新增或更新。(完)
(记者 董永年; 审校 詹静宜)