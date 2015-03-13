更新版 1-台湾央行：两年期存单得标利率连四次走低，银行资金去化压力大

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(新增发行细节及交易员说法)
路透台北3月13日 - 台湾央行周五宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.778%。该结果略低于市场预期，较1月标售的同天期存单0.793%走低1.5基点，为连续第四期走低。
此外，两位货币市场资金调度人士对路透表示，此次标售的高标落在0.787%，亦较前次高标0.800%下滑。
交易员指出，这次得标利率低于预期，显示银行间资金去化压力比想象大。
“不知道是不是受彭总裁说，台湾不用跟随美国脚步升息所影响。”一位大型公股银行资调人士说。
台湾央行总裁彭淮南昨日在立法院指出，台湾货币政策会受大国影响，市场目前预估，美国联邦储备理事会可能将于6月或9月调升利率。台湾和美国利率是高度相关，但是不必然一样。
路透周四访问六家金融机构，预计两年期定存单加权平均得标利率中值估在0.785-0.800%。
央行表示，此次投标总金额为812.25亿台币，投标倍数为4.06倍，低于上期同年期存单标售时的4.47倍。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，2014年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币。
以下为2013-2015年及本次两年存单标售结果一览表：
标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-