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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 16:25 BJT

更新版 1-台湾央行：两年期存单得标利率连四次走低，银行资金去化压力大

(新增发行细节及交易员说法)

路透台北3月13日 - 台湾央行周五宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.778%。该结果略低于市场预期，较1月标售的同天期存单0.793%走低1.5基点，为连续第四期走低。

此外，两位货币市场资金调度人士对路透表示，此次标售的高标落在0.787%，亦较前次高标0.800%下滑。

交易员指出，这次得标利率低于预期，显示银行间资金去化压力比想象大。

“不知道是不是受彭总裁说，台湾不用跟随美国脚步升息所影响。”一位大型公股银行资调人士说。

台湾央行总裁彭淮南昨日在立法院指出，台湾货币政策会受大国影响，市场目前预估，美国联邦储备理事会可能将于6月或9月调升利率。台湾和美国利率是高度相关，但是不必然一样。

路透周四访问六家金融机构，预计两年期定存单加权平均得标利率中值估在0.785-0.800%。

央行表示，此次投标总金额为812.25亿台币，投标倍数为4.06倍，低于上期同年期存单标售时的4.47倍。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，2014年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币。

以下为2013-2015年及本次两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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