《路透晚报》--3月13日日间新闻摘要（国际版）

--香港股市：恒生指数收坚，受央行行长谈话所激励

香港股市主要指数收坚，中资金融股领涨；中国央行行长周四表示，目前货币政策仍旧是稳健中性的范畴。行长周小川谈话显示政府支持股市，令香港投资人受到激励。恒生指数收高0.1%，至23,823.21点，恒生国企指数上涨1.3%，至11,712.23点。本周恒生指数累计下跌1.4%，恒生国企指数累计上涨0.9%。

--汇市：欧元在重挫一周后企稳，兑美元看向平价水准

欧元在欧洲盘初下滑，上日的反弹使欧元兑美元较本周触及的12年低位上涨0.01美元。交易商和分析师称，反弹看来是暂时的，此前八天的跌势令欧元兑美元累计下滑5%，令美元升破很多银行明年的目标价位。

--欧元债市：二线国家公债收益率守在纪录低点附近，持续关注ECB购债

欧元区公债涨势暂歇，一些投资者针对央行首周购债引发的涨势进行获利了结。二线欧元区国家公债收益率持于纪录低点附近，投资者同时在评估欧洲央行QE计划实施初期的效果。

--国际油市：布兰特原油交投于57美元附近，逢低买盘构成支撑

布兰特原油期货交投于每桶57美元附近，受到投资者逢低买入的支撑，但美元企稳限制了油价上涨。美国炼厂工会与油企达成初步协议，有望结束炼厂工人罢工。亚洲投资者也在思量此事的影响。0835GMT，布兰特4月原油期货微涨0.02美元至每桶57.10美元。布兰特4月合约将于周一到期。美国原油期货上涨0.14美元至每桶47.19。美国4月原油合约将在3月20日到期。

--全球金市：金价连跌九日后持坚，但周线料仍下滑

金价在每盎司1,150美元上方持坚，因美元在大涨后出现疲态，但金价仍有可能于七周来第六周下跌，因市场担心美国很快会加息。0835GMT，现货金小升约5美元报每盎司1,158.85美元，之前连跌九日，为1973年8月以来最长的连跌纪录，当年为连续下跌了十天。金价本周迄今的跌幅近0.6%。

--金属期市：中国需求前景提振伦铜触及10日最高，周线料上扬

伦敦期铜触及10日高位，周线料将上扬，受助于今年稍晚矿场产量可能下降，加上交易商押注信贷放松可能改善中国需求。0835GMT时，LME三个月期铜攀升31.50美元，至每吨5,875.50美元。上海期交所5月期铜合约涨1.8%，至每吨42,840元人民币，中国贷款数据改善推动投资者回补空仓。其他金属方面，LME期铅是本月迄今表现最出色的金属品种，受需求改善提振，上涨5.4%。LME期锡则因需求不振挫跌，迄今为止下跌了3%。