全球金融：世行行长金墉对中国参与成立的AIIB表示欢迎

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
在金墉发表这番讲话以前，英国已经表示将谋求成为AIIB的创始成员。
“正如英国在刚刚发表的声明中所说的，他们非常明确的表示，将坚持英国所加入的任何新银行的标准，都与世界银行和亚洲开发银行的标准一致。”金墉说道。
他接着补充道，所有跨国的开发银行在基础设施方面的年投入额，总计也就只占全部年支出的约5-10%。
AIIB去年在北京成立，以促进运输、能源、电信等领域的投资。
中国在今年稍早表示，共有26个国家成为AIIB的创始成员国，多数来自亚洲和中东。
在亚洲地区，日本、澳洲和韩国是明显缺席AIIB的国家。日本和美国在亚洲开发银行拥有最高的持股权。澳洲媒体则称，美国华府施压澳洲政府不要参加AIIB。
韩国企划财务部次官Joo Hyung-hwan在周四对记者表示，韩国仍在与中国和其它国家商讨有关可能加入AIIB的事宜。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 张明钧)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-