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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 16:49 BJT

全球金融：世行行长金墉对中国参与成立的AIIB表示欢迎

在金墉发表这番讲话以前，英国已经表示将谋求成为AIIB的创始成员。

“正如英国在刚刚发表的声明中所说的，他们非常明确的表示，将坚持英国所加入的任何新银行的标准，都与世界银行和亚洲开发银行的标准一致。”金墉说道。

他接着补充道，所有跨国的开发银行在基础设施方面的年投入额，总计也就只占全部年支出的约5-10%。

AIIB去年在北京成立，以促进运输、能源、电信等领域的投资。

中国在今年稍早表示，共有26个国家成为AIIB的创始成员国，多数来自亚洲和中东。

在亚洲地区，日本、澳洲和韩国是明显缺席AIIB的国家。日本和美国在亚洲开发银行拥有最高的持股权。澳洲媒体则称，美国华府施压澳洲政府不要参加AIIB。

韩国企划财务部次官Joo Hyung-hwan在周四对记者表示，韩国仍在与中国和其它国家商讨有关可能加入AIIB的事宜。（完）

(编译 李春喜/高琦 审校 张明钧)
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